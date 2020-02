Antartide senza ghiaccio: i 18 gradi che hanno segnato il pericoloso record

Il 6 febbraio scorso le stazioni meteorologiche hanno registrato la temperatura più calda mai riscontrata in Antartide. I termometri presso la Base Esperanza sulla punta settentrionale della penisola antartica raggiungevano i 18,3°C, la stessa temperatura di Los Angeles quel giorno. Una condizione che ha portato un diffuso scioglimento sui ghiacciai vicini.

Il dato già trapelato nei giorni scorsi è stato confermato dal Nasa Earth Observatory dove si mettono a confronto le immagini satellitari del 4 e 13 febbraio nelle quali si osserva lo scioglimento avvenuto.

Le immagini satellitari mostrano grandi masse di neve sciolta. L'ondata di "caldo" è proseguita quasi dieci giorni, dal 5 febbraio al 13 febbraio 2020 e segue due precedenti ondate di calore registrate a novembre e gennaio.

Secondo la Nasa solo su Eagle Island si sono sciolti 106 millimetri di neve tra il 6 e l'11 febbraio, cioè il 20% dell'accumulo di neve stagionale.

Le anomalie climatiche sono sempre più ricorrenti: in Germania quest'anno è stato il secondo inverno più caldo dal 1881. Gli esperti del Servizio Meteorologico tedesco (Dwd) hanno ancora precisato, gran parte dell'Europa è stata esposta in maniera duratura all'influenza di una corrente proveniente da sudovest estremamente mite.

"In molte località della Germania questo ha provocato una 'sospensione totale' dell'inverno". In territorio tedesco, negli ultimi tre mesi le temperature si sono situate circa 3.9 gradi al di sopra del valore del periodo internazionale di riferimento tra il 1961 e il 1990. Temperature più elevate si erano registrate solo nell'inverno 2006/2007, con 4,4 gradi in più. La temperatura più bassa è stata registrata a Oberstdorf il 20 gennaio e il 6 febbraio, con 14,7 gradi sotto lo zero.