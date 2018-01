Amianto sugli edifici pubblici, c'è il nuovo bando per le bonifiche

E' stato pubblicato il bando del Ministero dell’Ambiente che consente il finanziamento per la bonifica di edifici pubblici con presenza di amianto fino ad un importo di 15mila euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 Aprile 2018. Lo Sportello Amianto Nazionale ha recentemente condotto un approfondito studio sullo "stato dell’arte" della Mappatura Amianto sul territorio Italiano. In 26 anni si sono susseguite una serie di normative che determinavano come e chi dovesse svolgere la mappatura e il censimento dei manufatti in cemento amianto.

In Italia, per poter smaltire l'amianto si fa obbligatoriamente riferimento ad aziende regolarmente iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, come stabilito dalla Corte di Cassazione. Per incentivare la messa in sicurezza dal rischio amianto, e rendere più sostenibili gli alti costi, il Parlamento aveva già approvato con la legge di stabilità 2016 la detraibilità del 65% delle spese di bonifica.

Il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento di tali servizi, fino ad un massimo, complessivamente inteso, di 15.000 euro per singola pubblica amministrazione, anche con riferimento a più interventi, sino ad un massimo di cinque interventi per ogni singola amministrazione richiedente e relativi ad unità locali comprese nel territorio di competenza, che verranno valutati singolarmente ai fini dell'attribuzione dei punteggi.