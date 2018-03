Clima, l'allarme del Wwf: “Nel Mediterraneo metà specie a rischio”

Il Mediterraneo rischia di perdere la metà delle specie che lo abitano entro la fine del secolo, a meno che non venga posto un freno alle emissioni di Co2. L'allarme arriva da una ricerca condotta da Wwf con l'aiuto di due università, la britannica East Anglia e l'australiana James Cook University. Lo studio ha esaminato la situazione del Mar Mediterraneo, analizzando l'impatto del riscaldamento su 80mila specie di piante e animali che lo abitano.

Se la temperatura globale dovesse aumentare di 2 gradi centigradi, il massimo secondo quanto previsto dall'accordo sul clima firmato a Parigi, il 30% delle specie che vivono nel Mediterraneo rischierebbero di scomparire. Se non dovesse avvenire il taglio delle emissioni di gas serra, l'aumento di temperatura sarebbe ancora più alto, con conseguenze devastanti: a sparire sarebbero metà delle specie marine.

Le specie a rischio

Il pericolo maggiore riguarda i cetacei e le tartarughe, in primis la Caretta caretta. Per le quest'ultime i problemi principali sono legati soprattutto ai processi riproduttivi: dato che è la temperatura a determinare il sesso dei nascituri, l'aumento delle temperature puo' provocare uno squilibrio tra i generi, con la nascita di sempre meno maschi, come sta avvenendo per la tartaruga verde in Australia. Inoltre, l'aumento del livello del mare, delle maree e degli eventi meteorologici estremi provocati dai cambiamenti climatici, già oggi provocano la distruzione di molti nidi.

Sono vulnerabili agli impatti climatici sia i cetacei (ad esempio, temperatura e salinità dell'acqua marina influiscono sulla distribuzione dell’unico cibo della balenottera comune nel Mediterraneo: il krill) che grandi migratori pelagici come i tonni (dato che variazioni della temperatura dell'acqua impattano sulla funzione cardiaca, sull'attività di deposizione delle uova e sulla crescita larvale), ma anche squali e razze: le fluttuazioni del clima possono disturbare la struttura delle comunità influenzando la crescita e la riproduzione (in quanto sono animali dai bassi tassi riproduttivi). Oltre agli aspetti fisiologici, i cambiamenti climatici possono influenzare fortemente presenza e distribuzione delle prede naturali di squali e razze.