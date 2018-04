Furti di sabbia, la stagione è già iniziata: "Sardegna depredata"

Inciviltà, ignoranza, disprezzo di regole e buonsenso: sono ricominciati (non sono mai finiti, in realtà), i furti di sabbia in Sardegna.

Alcuni turisti pensano di potersi portare a casa un ricordino dell'isola: lo scorso weekend all'aeroporto di Elmas sono state bloccate circa cento persone con in valigia bottigliette e sacchetti pieni di sabbia.

I cartelli di divieto, le campagne di informazione su stampa e social: nulla ferma i furbetti della sabbia. Dai mitici "granelli di quarzo" di Is Arutas fino alla sabbia di Villasimius, le spiagge della Sardegna non hanno pace.

Non sono principalmente gli italiani, ma soprattutto i turisti tedeschi e olandesi a cercare di imbarcare la sabbia dentro scatole oppure buste o bottiglie. La multa prevista in questi casi arriva fino a tremila euro.

Nell'arco di un anno vengono recuperate negli scali sardi tonnellate di sabbia, sassi e conchiglie.

Quella che regolarmente viene documentata dalla pagina Facebook "Sardegna rubata e depredata" è una vergogna di cui si parla pochissimo.