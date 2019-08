Getta bottiglia di plastica in mare e si vanta sui social, il ministro Costa: “Denunciato”

Si era ripreso mentre ironizzava sulla campagna “plastic free” e buttava una bottiglia di plastica nelle acque chiare a largo di Punta Licosa, nel Parco Nazionale del Cilento. Il video, postato su Instagram, era finito all’attenzione del consigliere regionale Francesco Saverio Borrelli, che lo aveva a sua volta ricondiviso su Facebook per denunciare l’accaduto.

Ora il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha fatto sapere sempre su Facebook che la persona che “ha voluto esprimere sui social il suo modo di NON tutelare i mari, prendendo in giro la campagna #PlasticFree per la riduzione della plastica usa e getta e lanciando in mare un flacone in plastica, ridendo e scherzando", è stata denunciata alla Procura della Repubblica. Non appena visto il video, ha scritto, il ministro si è attivato con la Capitaneria di Porto ed è partita la denuncia.

“È un anno che tutti noi siamo impegnati, ognuno per quello che può fare, per togliere la plastica dai mari e poi c’è addirittura chi si vanta in un video di inquinare? Anche no, grazie”

Il ministro ha condiviso su Facebook il video incriminato ma ha oscurato volto e nome dell’autore “per evitare una gogna social” e perché il responsabile “deve rispondere delle sue azioni nelle sedi opportune, che non sono i social”.

Intanto il responsabile, dopo il polvere sollevato dalla denuncia del consigliere Borrelli, ha condiviso una serie di Instagram Stories per scusarsi del gesto ma anche replicare a chi lo ha attaccato, spiegando che si era trattato di un gesto goliardico: “È stato un momento goliardico. Non sono il tipo che butta rifiuti in mare. A chi mi ha insultato sui social voglio dire di informarsi prima di parlare, chiedetevi come siano realmente andati i fatti. Poi potete contattare il sindaco o chi c… volete”.