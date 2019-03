Giornate FAI di Primavera 2019: le meraviglie d'Italia aperte a tutti, che cosa visitare

Le meraviglie italiane da nord a sud aperte al pubblico: sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 il FAI invita tutti a partecipare alle Giornate FAI di Primavera per guardare l’Italia "come non abbiamo mai fatto prima e costruire un ideale Ponte tra culture che ci farà viaggiare in tutto il mondo".

L'appuntamento è giunto ormai alla 27ª edizione, la manifestazione si è trasformata in una grandiosa festa mobile per un pubblico vastissimo, che attende ogni anno di partecipare a questa straordinaria cerimonia collettiva, appuntamento irripetibile del nostro panorama culturale che a partire dal 1993 ha appassionato quasi 11 milioni di visitatori. Anno dopo anno le Giornate FAI di Primavera superano se stesse: questa edizione vedrà protagonisti 1.100 luoghi aperti in 430 località in tutte le regioni, grazie alla spinta organizzativa dei 325 gruppi di delegati sparsi in tutte le regioni – Delegazioni regionali, provinciali e Gruppi Giovani - e grazie ai 40.000 Apprendisti Ciceroni. Centinaia di siti e migliaia di persone che l’anima del FAI accende, prendendo per mano tutti e accompagnando gli Italiani a specchiarsi nella stupefacente varietà del Paese più bello, aprendo luoghi spesso inaccessibili ed eccezionalmente visitabili in questo weekend, durante il quale è possibile sostenere la Fondazione con un contributo facoltativo o con l’iscrizione.

Giornate FAI di Primavera 2019: che cosa visitare

Fare un elenco dei posti da non perdere è impossibile: sono troppi. Bello citare fra i tanti a Napoli la Villa Doria D’Angri, la Crypta neapolitana, il Parco Letterario di Nisida. A Milano il Castello di Melegnano, il palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana, la Banca d’Italia. A Roma il Palazzo della Consulta

Il 50% circa dei beni aperti durante le Giornate FAI di Primavera 2019 saranno fruibili anche da persone con disabilità fisica. Prima di recarsi a visitare i luoghi è opportuno verificare sul sito www.giornatefai.it eventuali modifiche di orari di apertura, variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse o imprevisti e la possibile chiusura anticipata delle code a causa della grande affluenza di pubblico.

L'elenco completo dei luoghi aperti su www.giornatefai.it o contattando il numero 02/467615399.