Greta Thunberg a Torino ma Piazza Castello è semi vuota

Greta Thunberg è arrivata a Torino e ha tenuto il suo discorso dal palco di Piazza Castello. Una piazza che però non regge il confronto con le altre due piazze che questa settimana hanno fatto discutere, quella delle "Sardine" e quella degli agricoltori della Coldiretti.

L'attivista per il clima è arrivata a Torino poco prima delle 13 e ha visitato il Duomo e i Musei Reali, per poi dirigersi al Teatro Regio passando per piazzetta Reale e Piazza Castello. Durante la manifestazione è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime dei cambiamenti climatici.

Torino è in lizza per ospitare il secondo meeting internazionale di Fridays For Future. Greta Thunberg - prima di lasciare la città a bordo di una Tesla - al termine della manifestazione ha cantato "Bella Ciao" in inglese insieme ai ragazzi torinesi di Fridays For Future.