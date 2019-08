Amazzonia in fiamme, in Brasile record di incendi: "Cielo nero a San Paolo"

Non solo Siberia, numerosi incendi divampano anche in Amazzonia. La foresta pluviale del Brasile ha registrato un numero record di incendi quest'anno, secondo i nuovi dati dell'agenzia di ricerca spaziale del paese. Il National Institute for Space Research ha dichiarato che c'è stato un aumento dell'83% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Come riporta la Bbc, il 19 agosto il vento ha convogliato il fumo degli incendi sulla città di San Paolo, dove il pomeriggio si è trasformato in sera a causa del completo oscuramento del sole.

Da gennaio gli incendi attivi in Brasile sono stati oltre 74.000. Solo negli ultimi giorni ne sono stati osservati più di 9500. Si tratta per la maggior parte incendi causati dagli agricoltori.

Tutto questo accade mentre la deforestazione in Amazzonia è aumentata del 278% nel mese di luglio rispetto allo stesso mese del 2018. Un incremento drastico dovuto alle controverse politiche ambientali messe in atto dal presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Soltanto lo scorso mese in Amazzonia sono stati distrutti 2253 km² di vegetazione, un’area pari a due terzi della Val d’Aosta. Le amministrazioni precedenti avevano ridotto la deforestazione del 76% negli ultimi 13 anni.

La combinazione dei due fattori non giova alla salute del più vasto polmone verde mondiale, che produce il 20% dell’ossigeno atmosferico e assorbe annualmente oltre 2 miliardi di tonnellate di anidride carbonica.