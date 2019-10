Di smog si muore: Italia prima in Europa per vittime premature da biossido di azoto

Il nostro Paese vanta un triste primato: l'Italia è infatti la prima in Europa per morti premature da biossido di azoto (NO 2 ). A rivelarlo è il rapporto sulla qualità dell'aria (2000-2017) dell'Agenzia europea per l'ambiente (Aea), che ha analizzato le rilevazioni delle centraline anti smog: ogni anno in Italia si si contano 14.600 vittime per il biossido di azoto e il nostro Paese è tra quelli che sistematicamente sfiorano i limiti di legge per i principali inquinanti atmosferici. Secondo l'analisi dei rilevamenti 2016, dice l'Aea, L'Italia ha il valore più alto dell'Ue di decessi premature per biossido di azoto (214.000), ozono (3.000) e il secondo per il particolato fine, cioè le polveri sottili, PM2,5 (58.600) dopo la Germania (59.600).

Nell'Ue lo smog è ritenuto responsabile di 372mila decessi prematuri, un dato in calo rispetto ai 391mila registrati nel 2015. Anche la situazione in Italia è migliorata dal 2015, quando risultavano 20mila vittime premature per biossido di azoto. Le rilevazioni del 2017, le più recenti a disposizione, hanno individuato le maggiori concentrazioni di polveri sottili in Italia e in sei paesi dell'est (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania e Slovacchia).

🆕Air quality in Europe report is out! #AirQuality is getting better but persistent pollution still damages people’s health and the economy. Cutting air pollution in 🇪🇺 would prevent early deaths, improve productivity & curb climate change Find out more👉https://t.co/1n8Zvi2hCd pic.twitter.com/vb6K71Plcc — EU EnvironmentAgency (@EUEnvironment) October 16, 2019

Sono due milioni gli italiani che vivono in aree, soprattutto la Pianura Padana, dove i limiti Ue per i tre inquinanti principali sono violati sistematicamente. Torino contente a Parigi e Londra il primato di città europea più inquinata dal biossido di azoto. Tra le città più piccole colpisce il caso di Padova, che si segnala per l'alta concentrazione media di PM2,5 e PM10. La situazione non migliora nelle aree rurali nazionali, con superamenti dei limiti giornalieri di particolato registrati in sedici delle 27 centraline che hanno rilevato valori irregolari nell'Ue.