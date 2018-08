A Parigi divieto di fumo anche nei parchi e nelle piazze

Vietato fumare, anche nei parchi e nelle piazze. Dove chi passeggia, corre o riposa sull’erba potrà farlo senza essere disturbato dal fumo o dalle cicche di sigaretta per terra. Parigi sta sperimentando il divieto di fumo in sei aree: una interdizione temporanea che per ora non prevede alcuna sanzione e durerà fino all’autunno. Geoffroy Boulard è sindaco del XVII arrondissement uno dei quar tieri coinvolto dal provvedimento.

“Abbiamo deciso di rendere questi spazi senza tabacco e di permettere di beneficiare di aria pura e senza le seccature del fumo, come ad esempio i mozziconi. È un modo di responsabilizzare un po’ di più i fumatori, per questo non ci sono sanzioni. Così la libertà non è compromessa “

Ma i fumatori non sono molto d’accordo.

“Divieto di fumare anche nei parchi, c’è il divieto un po’ ovunque. A breve non avremo il diritto di fumare neanche a casa nostra”