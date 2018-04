Animali al pascolo sul lago di cianuro: "Catena alimentare a rischio"

"Lago di cianuro come terra da pascolo. Un attentato alla salute e non solo": è l'ex presidente della Regione e deputato di Unidos Mauro Pili a lanciare l'allarme, pubblicando un video su Facebook.

"Bovini adagiati beatamente sul lago dei veleni di Furtei - attacca Pili - Regione titolare del sito irresponsabile sotto ogni punto di vista che lascia alla mercé di chiunque un'area devastata dal cianuro della miniera d'oro della Sardinia Gold Mining. Una situazione di una gravità inaudita, in totale abbandono, con un rischio gravissimo non solo per gli animali ma per l'intera catena alimentare. Dopo aver stanziato decine di milioni per la bonifica dei danni sardo-australiani ora la situazione è di totale degrado. Nell'area nessuna vigilanza, tutto abbandonato a se stesso, per quella che sembra una consuetudine: bestiame al pascolo tra i veleni di Furtei. Trasmetterò le immagini della diretta agli organi competenti perché valutino la mancata custodia del sito e non solo".

Nel video si vedono mandrie di bovini all'interno dell'area vietata e gravemente inquinata (Video Pili/Facebook).

Quello di Furtei, Sud Sardegna, è uno dei più gravi scandali della recente storia sarda. Una vecchia miniera d’oro, sfrutatta poco e male, lasciando acque e terreni contaminati, e il lago avvelenato. Un mix di piombo, cadmio, mercurio e zolfo che rappresenta una vera e propria bomba ambientale. La Sardinia Gold Mining ha interrotto l’attività dieci anni fa, portando poi i libri in tribunale. Agli abitanti di Furtei, Guasila e Segariu resta solo lo spettacolo desolante e pericoloso degli agricoltori continuano a coltivare nonostante l'altro tasso di contaminazione dei terreni. La bonifica, ora il progetto c'è, non può più attendere.