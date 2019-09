Dalla Svezia arriva il 'plogging', lo sport che fa bene all'ambiente

Si chiama 'plogging' ed è uno sport di cui forse sentiremo parlare sempre di più nei prossimi anni. O almeno c’è da augurarselo: si tratta infatti di una disciplina che oltre ad essere salutare è anche virtuosa perché fa bene all’ambiente. Ad inventare il plogging sono stati gli svedesi: il nome deriva dalla fusione delle parole jogging (corsa) e plocka-upp (raccogliere). In poche parole il plogging consiste nella raccolta dei rifiuti mentre si corre.

Per praticarlo bisogna essere dotati di alcuni oggetti indispensabili: un paio di guanti di gomma e una busta o una borsa per riporre i rifiuti raccolti. A questo punto non resta che correre per poi fermarsi ogni qual volta si vede un rifiuto abbandonato. Lattine, mozziconi di sigaretta, bottiglie, packaging vario...

Per raccoglierli attenzione al movimento: se ci si china per bene flettendo le gambe invece che incurvare la schiena si fa anche dello squat. Il plogging sta lentamente prendendo piede anche da noi: Bologna è tra le prime città ad aver raccolto la sfida. Il prossimo 12 ottobre ai Giardini Margherita si terrà il terzo evento di questo genere.