Mamma capodoglio e cucciolo morti nelle reti fantasma: il dramma dei rifiuti continua

Il dramma dei due capodogli trovati morti, mamma e figlio, a largo dell'isola di Palmarola nelle Pontine, è purtroppo riconducibile al grave problema delle cosiddette 'reti fantasma': reti da pesca abbandonate che rimangono per anni in mare e diventano dei veri e propri killer degli animali del mare.

"Probabilmente la mamma è morta cercando di liberare il piccolo dal groviglio mortale - spiega il WWF - L'alta socialità di questi cetacei fa sì che nel tentativo di soccorrere i compagni in difficoltà, si arrivi a veri e propri intrappolamenti di gruppo, come accaduto in passato nel Tirreno meridionale", sottolineano gli ambientalisti ricordando di aver appena avviato un programma sperimentale con i pescatori delle marinerie di Anzio e Fiumicino per il recupero dei rifiuti rinvenuti in mare.

Gli attrezzi da pesca vengono smarriti soprattutto a causa delle condizioni meteo marine avverse, o per l'impigliarsi delle maglie negli scogli sottomarini. Sono anche queste reti fantasma a formare le cosiddette 'isole di plastica'.

Mamma capodoglio e figlio morti in mare a Ponza

"Il dramma di questa mamma è un dramma di tutti noi - dichiara la presidente dell'associazione ambientalista Marevivo Rosalba Giugni - La morte di due giganti del mare è già di per sé una perdita per il nostro patrimonio ecosistemico, ma sapere che questi cetacei sono morti a causa dell’uomo e in circostanze tanto strazianti rende l’accaduto ancora più grave. Non dobbiamo cambiare solo i nostri comportamenti, ma il nostro sistema di valori per capire e sentire davvero che il male che facciamo all’ambiente, lo facciamo a noi stessi”.