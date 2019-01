A lavoro o a scuola in bicicletta: dal Comune sconti e rimborsi per chi usa le due ruote

"Hai voluto la bicicletta? E noi ti aiutiamo". Con questo messaggio il sindaco di Bari ha annunciato l'avvio di un progetto per la mobilità sostenibile che prevede sconti e rimborsi per chi sceglie di andare in bici a lavoro o a scuola. L'iniziativa rientra all'interno di un programma sperimentale nazionale cofinanziato dal ministero dell'Ambiente.

Per incentivare concretamente l'uso della bicicletta a Bari, il Comune sosterrà finanziariamente l'acquisto dei mezzi a due ruote con 150 euro per le bici tradizionali e 250 per quelle elettriche.

"È stato pubblicato il bando per selezionare tutti i rivenditori di biciclette dove sarà possibile acquistare una bici con il contributo del Comune di Bari", scrive il primo cittadino Antonio Decaro, spiegando che "lo sconto si riceverà direttamente nei negozi autorizzati, compilando un modulo di richiesta. Potranno fare domanda tutte le persone maggiorenni residenti a Bari e i genitori potranno richiedere il contributo per i figli minori, fino ad una bici per ciascun componente familiare".

Ma non è tutto: perchè, oltre all'acquisto, chi userà la bici per gli spostamenti quotidiani (ad esempio per recarsi al lavoro o a scuola) avrà anche diritto ad un rimborso. "Una volta acquistata la bici - annuncia ancora Decaro - il Comune di Bari promuoverà un concorso per assegnare un rimborso chilometrico a tutti i cittadini che dimostreranno di utilizzare le due ruote per gli spostamenti quotidiani casa lavoro o casa scuola".

Chiaro, e dichiarato, l'intento dell'amministrazione cittadina: "Obiettivo del 2019: raddoppiare il numero delle biciclette presenti in città!", scrive Decaro.