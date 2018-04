Viaggio nella Val di Fiemme, tra sostenibilità ambientale e falegnami 2.0

Una comunità, quella della Magnifica della Val di Fiemme, che ruota letteralmente intorno al suo bene più prezioso: il bosco. Certificato, gestito con dei piani ventennali e che porta in giro per il mondo una materia prima ritenuta di qualità. Il nostro viaggio parte proprio dal bosco della Val Cadino, dove i boscaioli stanno effettuando i tagli in base al piano di gestione elaborato dalla Magnifica comunità di Fiemme, con il quale “si stabiliscono le quantità - spiega Antonio Brunori, segretario generale di Pefc Italia - ma anche dove e perchè. Seguendo il principio del tagliare sempre meno rispetto alla ricrescita naturale del bosco. Questa è la sostenibilità, mantenere in equilibrio economia e ambiente”.

