Da tutta Italia richieste di adozione per Fuego, cagnolino torturato e bruciato

Gara di solidarietà per Fuego, il cagnolino seviziato e bruciato con il fuoco a Sassari qualche giorno fa. Come scrive L’Unione Sarda, il centralino del comando dei vigili urbani di Sassari squilla ininterrottamente e sono centinaia le richieste di adozione per il cucciolo.

L’Ospedale Didattico Veterinario dell'Università di Sassari, dove Fuego è in cura, ha diffuso su Facebook aggiornamenti sul suo stato di salute: le condizioni cliniche sono stabili, le aree di tessuto necrotico iniziano a definirsi, i medici stimano il coinvolgimento del 15/20% della superficie corporea. Fuego mangia regolarmente e con appetito e non sente tanto dolore perché gli stanno somministrando dei farmaci oppiodi in infusione continua.

Nel video si vede, Fuego fasciato e con il collare elisabettiano, scodinzolare festoso sentendosi chiamare con un fischio dai medici. LʼUniversità di Sassari ha aperto un crowdfunding per le sue cure