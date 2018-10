"Alcol test per i proprietari di cani pericolosi"

La città di Vienna vuole introdurre un limite al tasso alcolemico per i proprietari di cani ritenuti pericolosi. Entro il 2018 sarà un vigore un test alcolemico - con limite di 0.5 grammi per litro - per chi possiede pitbull, amstaff, mastini, rottweiler e altre razze da combattimento, così come avviene per i possessori di auto. In caso di violazioni è prevista una multa di almeno 1000 euro, dice la Zdf.

Il giro di vite dopo il caso di un bambino di 11 anni morto dopo essere stato aggredito da un rottweiler il mese scorso: la proprietaria del cane era ubriaca e non è intervenuta per fermare l'assalto.