Scopre un gigantesco alveare sotto la finestra di casa: "Da brividi"

A Germantown, in Tennessee (Usa), non avevano mai visto nulla del genere. Ma uno "spettacolo" del genere è raro ovunque. Sotto i mattoni di un edificio è stato trovato un gigantesco alveare. Chiamati per rimuoverlo, gli apicoltori del "Bartlett Bee Whisperer" hanno condiviso tutta l'operazione su Facebook.

Loro stessi, abituati al recupero di sciami insediati nei posti più disparati, si sono detti sorpresi per le dimensioni raggiunte dall'alveare, che si trovava proprio al di sotto della finestra, tanto che è stato necessario rompere i mattoni per liberare lo sciame e rimetterlo nel suo ambiente naturale.

"Ogni tanto ricevo una chiamata che mi fa rabbrividire" racconta il titolare di "Bartlett Bee Whisperer". E' stata una di quelle volte.