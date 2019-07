Famiglia di anatroccoli si perde in centro a Roma: i vigili la scortano fino a Villa Borghese

Una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale è intervenuta per salvare una famiglia di anatroccoli – una mamma e diversi cuccioli – che si era persa e vagava per le strade di piazzale Flaminio, non lontano da Villa Borghese.

Gli agenti del II Gruppo Parioli, appena notato il piccolo gruppo che vagava in mezzo alle automobili, sono scesi subito dal mezzo di servizio e si sono adoperati per metterlo al riparo da possibili investimenti.

Con pazienza, gli agenti hanno “scortato” a piedi la mamma e i suoi anatroccoli, permettendo loro di raggiungere in sicurezza il laghetto di Villa Borghese.