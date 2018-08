Animale "misterioso" nei boschi, nuove segnalazioni e trappole piazzate

Nessun allarme, resta però l'invito in caso di emergenza a chiamare il 1515. Le ricerche dell'animale "misterioso" avvistato tra Casnate e Senna continuano, e ci sono nuove segnalazioni: non è affatto chiaro di che specie si tratti, scrive QuiComo.

Ieri nella stessa area boschiva nuovi avvistamenti: "L'animale è stato visto ancora due o tre volte martedì e sono state posizionate 4 trappole - riferisce il sindaco di Casnate Fabio Bulgheroni che insieme al Corpo Forestale dei Carabinieri, al Cites e alla polizia provinciale sta monitorando la situazione- nei luoghi dell'avvistamento, con all'interno alcune esche per attirare l'animale. Sono stati messi del pesce e delle galline, a loro volta protette da un'altra gabbia perchè l'animale non possa fare loro del male, con delle persone che vanno costantemente a nutrirle- specifica il primo cittadino - ora dobbiamo attendere sperando di risolvere presto la cosa".

Bulgheroni è in costante contatto con il vicecomandante della polizia provinciale di Como, domani è in programma un nuovo appuntamento: "Non sono preoccupato e non vedo motivo di allarme- rassicura Bulgheroni - la polizia provinciale è sul pezzo e la ringrazio anche perchè sta facendo due passaggi al giorno in paese per monitorare la situazione. Certo in paese se ne parla. Per quanto riguarda l'identificazione della specie - prosegue- ho fatto dei ragionamenti anche con la polizia provinciale, che non è preoccupata per la pericolosità, e penso che le dimensioni dell'animale vadano ridimensionate: guardando la foto - spiega il sindaco- e facendo le proporzioni anche con l'altezza dell'erba, penso che si tratti di un animale sui 40 centimentri e del peso di circa 15 chili. Quindi di medie dimensioni e questo è sicuramente più confortante".

Le ipotesi come sempre in questi casi sono tante. C'è chi parla di un puma, chi di un caracal (un felino di media grandezza), chi di uno sciacallo. Unica raccomandazione: nella zona degli avvistamenti tenere i cani al guinzaglio. Leggi su QuiComo