Ares, da randagio a cane poliziotto antiterrorismo per le strade di Roma

Orgoglio e impettito, Ares ha affronatato il suo primo giorno da cane poliziotto per le vie del centro di Roma. Appena pochi mesi fa, la scorsa estate, questo pastore tedesco di circa un anno si aggirava sperduto tra le strade del quartiere di Morena, alla perferia Roma. Una donna lo ha notato e lo ha accolto nel suo garage. Non potendo però tenerlo con sé e non essendo riuscita a rintracciare i suoi padroni, si è rivolta infine alla Polizia di Stato.

Ares, da trovatello a cane poliziotto

La Squadra Cinofili della Questura di Roma ha attivato l’iter gerarchico e burocratico per vedere l’animale e poter valutare la sua idoneità ai servizi di polizia. Il pastore tedesco, un maschio di circa un anno, ha superato brillantemente le prove a cui è stato sottoposto, dimostrando di essere mansueto ma coraggioso ed aggressivo all’occorrenza, rispettando gli ordini che gli venivano impartiti, e così è stato arruolato e “battezzato”: Ares il nome scelto per lui dagli istruttori.

Primo giorno di lavoro in via del Corso

Dopo aver frequentato e superato il corso di formazione durato 10 settimane, Ares è diventato un’unità cinofila della Polizia di Stato, nel settore Ordine Pubblico e Anti Terrorismo, ed è subentrato a Giolly, cane pastore femmina di 10 anni, andata in pensione. Il primo giorno di lavoro del “neo-assunto” lo ha visto protagonista, insieme al suo conduttore, di controlli Antiterrorismo in Via del Corso e stazioni metropolitane.

