Nuovi arrivi allo zoo: la baby giraffa (ancora) senza nome

Nuovi ospiti per lo zoo di Praga, in Repubblica Ceca, dove lo scorso 13 febbraio è nato un cucciolo di giraffa nubiana, una particolare sottospecie che si differenzia dalle altre per le macchie quadrilatere color nocciola scuro su fondo biancastro. Il piccolo o piccola (il sesso non è ancora stato ufficializzato) è figlio di mamma Eliška e padre Johan, un maschio di giraffa nato nei Paesi Bassi.

Si tratta della seconda nascita in poche settimane nello zoo di Praga, dove il 25 gennaio era nata Nela, il cui nome è stato comunicato sulla pagina Facebook dello zoo di Praga. Lo stesso avverrà anche per la giraffa nata il 13 febbraio, il cui nome verrà scelto attraverso una procedura prestabilita, anche se ancora non si conosce una data precisa.

Come verrà scelto il nome? Gli allevatori osservano i nomi sul calendario della settimana prima e quella dopo la nascita dell'animale, poi scelgono tra questi quello che più gli aggrada. Intanto dallo zoo di Praga arrivano delle splendide immagini della piccola giraffa, già in piedi, mentre viene coccolata dalle cure amorevoli dei suoi genitori. L'animale sta già facendo impazzire i visitatori dello zoo, ma giudicare dal seguito sui social, non ci sarà da stupirsi se diventerà celebre anche sul web.