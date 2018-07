Sorpresa nella baia: la rara balena incanta tutti

Abitanti e turisti di Wellington, in Nuova Zelanda, da alcuni giorni hanno una nuova attrazione: un raro esemplare di balena franca australe. Volteggia a pochi metri dalla costa, fluttua lentamente, è visibile a occhio nudo, emerge dall'acqua e appare all'improvviso per la gioia di turisti e curiosi che continuano a immortalarla e a condividere i suoi scatti sui social network.

Questi esemplari solitamente si avvicinano alla costa Nord, ma è davvero raro che si spingano fino in porto. Lo spettacolo insolito però ha causato qualche disagio. Le imbarcazioni devono fare attenzione e deviare la loro traiettoria per evitarla e la sindaca Jill Day ha annullato uno spettacolo pirotecnico in programma il 7 luglio. Ha spiegato di aver seguito il consiglio di esperti, secondo cui, la reazione delle balene ai fuochi d'artificio può essere imprevedibile.