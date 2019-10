A caccia con la tecnica delle bolle: le balene danno spettacolo

Una “danza” emozionante, che lascia senza fiato, e mostra uno dei comportamenti più caratteristici delle megattere: la straordinaria caccia con la tecnica delle “reti” di bolle d'aria. A documentare questo incredibile momento è stata l'Alaska Whale Foundation insieme ai ricercatori dell'Università delle Hawaii, che hanno ripreso le balene, sia dall'alto che da sott'acqua.

Come mostra il video, i cetacei si muovono in cerchio e, attraverso un muro di bolle prodotto dallo sfiatatoio, intrappolano il krill e i piccoli pesci per poi banchettare in tranquillità. Questo spettacolo subacqueo, visto dalla doppia prospettiva, ci fa comprendere come funziona la battuta di caccia delle megattere, che con la loro danza mettono in trappola le loro prede all'interno delle bolle, senza lasciargli scampo. Chiuso il cerchio, basta aprire le fauci e il pasto è servito.

Le riprese sono state effettuate in un tratto di mare nei pressi dell'Alaska, dove queste balene migrano in estate per fare scorta di cibo, prima di tornare nelle acque più calde delle Hawaii.