Incontri ravvicinati in mare: il saluto delle balenottere

Il Golfo di Napoli è stato teatro di un incontro ravvicinato tra un traghetto e alcune balenottere.

L'eccezionale avvistamento è stato effettuato dal "Capitan Morgan", in servizio di linea tra Capri e Ischia. Il comandante dell'imbarcazione ha rallentato per permettere ai turisti di ammirare i cetacei e riprenderli con i propri cellulari.

Non è raro, ma neanche così comune, fare simili incontri nelle acque tra Napoli e Salerno, imbattendosi in balenotteri, delfini o piccoli capodogli ma, quando avviene, è sempre emozionante tanto per i turisti quanto per i residenti.