Botti di Capodanno, un incubo per cani e gatti: come aiutarli

Il Capodanno si avvicina e come di consueto i festeggiamenti saranno corredati da botti e fuochi d'artificio. Ma se per alcuni si tratta di una vera e propria tradizione, per gli animali è un incubo. Per questo motivo la Lav, Lega anti-vivisezione, ha chiesto ai sindaci "di emanare un provvedimento che vieti l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale".

"Se, infatti, alcuni comuni hanno vietato petardi e fuochi d'artificio - scrive l'associazione sul proprio sito - sono ancora tanti quelli che ancora non hanno fatto nulla per salvaguardare animali domestici e selvatici. Vietare i botti è un gesto di civiltà e di responsabilità, per questo motivo chiediamo, inoltre, a Governo e Parlamento una legge nazionale di divieto".

Botti di Capodanno, come proteggere cani e gatti

Evitare il rumore dei botti sarà comunque difficile se non impossibile, soprattutto nelle grandi città, per questo motivo la Lav ha stilato una breve lista di consigli per aiutare e proteggere gli animali dai botti di Capodanno: