Obbligo di lavare la pipì dei cani in strada: chi non lo fa rischia la multa

I proprietari di cani dovranno portarsi dietro una bottiglietta d'acqua per eliminare la pipì fatta in strada dai propri animali. E' quanto stabilisce una delibera in via di approvazione da parte dell'amministrazione comunale di Volterra.

Secondo quanto annunciato dallo stesso Comune nei giorni scorsi, la delibera, trascorso un periodo di tolleranza, prevede che ai trasgressori venga applicata una sanzione amministrativa.

"Si tratta - ha spiegato il sindaco Marco Buselli - di un provvedimento a favore del decoro urbano. Spesso sarebbe sufficiente una buona dose di buon senso ma, purtroppo, non sempre è così e allora occorre intervenire con misure adeguate".

Il comune toscano non è il primo a prendere questa decisione. Chi non pulisce i bisogni dei propri cani portandosi dietro non solo un sacchetto per le deiezioni solide ma anche una bottiglietta d'acqua per quelle liquide può essere multato a Savona, a Sori e a Chiavari.

La notizia su PisaToday