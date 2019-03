Cane fedele aspetta per una settimana fuori dall'ospedale il suo proprietario morto

Spezza il cuore la storia di Toto, un labrador di sei anni: per una settimana ha aspettato sulla soglia dell'ospedale Pablo Soria, a San Salvador de Jujuy, in Argentina, il ritorno del suo proprietario.

Toto non poteva sapere che il suo proprietario era morto. I parenti dell'uomo non si sono curati del destino del povero animale. Nonostante nelle ultime volontà del proprietario fosse specificata la sua volontà di poter salutare l'amato cane per un'ultima volta, i familiari non lo hanno fatto. E il labrador è rimasto lì, fuori dalle porte scorrevoli dell’edificio, per lunghissimi giorni.

Personale dell'ospedale e familiari dei degenti dopo qualche giorno hanno deciso di chiamare una associazione animalista che si è interessata alla vicenda e sta cercando ora una nuova casa per Toto. Le foto del labrador fuori dall'ospedale hanno iniziato a circolare su Twitter.

Il problema è che Toto deve vivere necessariamente una casa “chiusa”, o comunque senza un cortile aperto, perché scapperebbe per tornare all’ospedale dentro il quale ha visto per l’ultima volta il suo padrone, spiega l'associazione animalista. Tutti sperano che al più presto qualcuno si faccia avanti per prendersi cura di un "essere speciale" come Toto.