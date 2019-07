Vanno in spiaggia e lasciano il cane in auto sotto al sole: denunciato un 40enne

È stato denunciato l’uomo che nel pomeriggio di domenica 7 luglio a San Felice Circeo ha lasciato il suo cane chiuso all'interno del bagagliaio dell’auto. Le indagini sono state condotte dai carabinieri che in seguito alla segnalazione erano giunti sul posto.

Erano stati i guaiti del cane, un “simil maremmano” di circa tre mesi, ad attirare dall'interno dell'auto l’attenzione dei passanti che stavano trascorrendo il weekend nella famosa località balneare della provincia di Latina.

Come raccontano i volontari dell'associazione "chance for dogs" il cane era stato lasciato nel bagagliaio di una macchina parcheggiata nel parcheggio di uno stabilimento balneare. Rotto il vetro del lunotto posteriore della vettura il cucciolo di appena due mesi è stato estratto e tratto in salvo.

"La fortuna ha voluto che era presente una veterinaria della zona, che ha prima rianimato il cucciolo e poi portato d’urgenza in clinica"

In attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria era poi stato ricoverato presso un locale ambulatorio riportando, spiegano i carabinieri, "evidenti segni di ipertermia e ipossia, mucose cianotiche, dispnea, scialorrea, tachicardia, spasmi muscolari e tremori diffusi, stato comatoso, temperatura corporea pari a 41,8°C".

Per il padrone, un 40enne, ora è scattata la denuncia per maltrattamenti di animali.