Cane bastonato, chiuso in un sacco e gettato dal ponte: è vivo per miracolo

L'allarme è scattato domenica pomeriggio. Due giorni fa la pattuglia dei barracelli è stata allertata dalla Polizia Municipale per la presenza, nei pressi del ponte sul Rio Barca, ad Alghero, di un sacco al cui interno si sentivano dei latrati di un cane. Giunti sul posto in pochi minuti, i barracelli hanno rinvenuto il cane dentro un sacco gettato da un’altezza di 5/6 metri.

In attesa dell’arrivo del Taxi Dog e dopo aver attivato le procedure d’urgenza con la ASL, il cane è stato messo in condizioni di respirare e liberato in parte dal sacco di nylon dentro il quale era stato inserito.

L’animale è stato trasportato al pronto soccorso veterinario.

"E' stato picchiato o investito, ma non bastava: lo hanno anche lanciato da un ponte, in pieno giorno. Il cane è vivo (per miracolo) ma un gesto simile non può passare nel dimenticatoio e chi lo ha commesso deve pagare". E' disperato l'appello lanciato su Facebook del Canile Primavera di Santa Maria La Palma (Alghero), come disperate erano le condizioni del meticcio di grossa taglia vittima di tanto orrore.

E' stato ribattezzato Calich (il luogo di ritrovamento, le sponde dello stagno Calicj, ha dato il nome al povero animale) e al momento è in cura presso la clinica universitaria di Sassari: ha subito un importante intervento e ora si spera possa tornare a camminare. A chiamare per lui i soccorsi un pescatore che si trovava sulle sponde del Rio Barca e che ha sentito un tonfo.

I volontari del canile presenteranno una denuncia ai carabinieri e si appellano a chiunque abbia visto qualcosa