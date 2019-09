Cagnolina investita e uccisa: il compagno le rimane accanto per vegliarla

Il personale di Taxi Dog è intervenuto ieri sulla strada provinciale 60, detta Buddi Buddi, che collega il capoluogo turritano alla spiaggia di Platamona. Un'auto pirata ha investito una coppia di cani: la femmina, incinta, ha avuto la peggio morendo sul colpo, il maschio, probabilmente il suo "compagno", è rimasto lì accanto a vegliarla. Sino all'arrivo dei soccorsi, che nulla hanno potuto fare.

Cani investiti sulla provinciale 60 a Sassari

Taxi Dog, che si occupa di soccorso veterinario, è intervenuto su segnalazione del Servizio di igiene degli allevamenti dell'Asl e della polizia, per mettere al riparo dalla morte il cane superstite e togliere dalla strada l'animale deceduto. Dai soccorritori una raccomandazione accorata: "Sterilizzate e custodite i vostri animali". "Lei investita ormai deceduta,lui di fianco a lei per vegliarla. La femmina poteva essere in calore e lui uno spasimante oppure compagni di vita" si legge nel post su Facebook.

Fonte: Facebook / Taxi Dog Sassari