Cane legato e senza cuccia adeguata: il padrone rischia il carcere

Ha tenuto per mesi il proprio cane legato ad una catena, isolato e senza un riparo adeguato dalle intemperie. Ora per l'uomo si aprono le porte del carcere: lo ha deciso la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 8036/2018

"per avere sottoposto il proprio cane ad un trattamento incompatibile con la sua indole, tenendolo per vari giorni legato ad una catena all'interno di un box, privo di assistenza igienica, di acqua e di cibo, all'interno del quale vi era una cuccia in cemento non riparata dalle intemperie".