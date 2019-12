Terrorizzato dai botti, cane muore d'infarto tra le braccia del proprietario

Magui, una femmina di Boxer, è morta "di paura". Proprio così, un infarto le è stato fatale. In quel momento erano in corso festeggiamenti con fuochi d'artificio e botti a Esquel, nella provincia di Chubu, in Argentina. Le foto stanno facendo il giro del mondo dopo essere state condivise dalla pagina Facebook Adoptá Esterilizá Educá. Foto dure, toste, in cui si vede lo strazio del padrone abbracciato al suo amato cane.

"Era la nostra amata mascotte. Si chiamava Magui ed è appena morta. Era vecchia e odiava i botti. Non sapevamo dove metterla - ha scritto su Facebook Antonella in un post poi condiviso dall'organizzazione per la cura degli animali Adoptá-Esterilizá-Educá (ADAE) - . Mentre gli altri si divertivano, lei se la stava molto male".

Magui è morta di paura a causa dei botti

La famiglia ha fatto di tutto per salvare Magui. Dopo qualche ora di sofferenze il suo cuore ha cessato di battere. "Ha avuto un infarto, abbiamo chiamato tutti i veterinari di Esquel per aiutarci e nessuno ci ha assistito. Il cane è morto tra le braccia di mio figlio, che mi pregava di chiamare qualcuno. Oggi possiamo solo piangere con il cuore spezzato". Le immagini del giovane che abbraccia il povero animale sono strazianti e sono diventate virali.

"Il tuo divertimento l'ha stordita, terrorizzata, provocandole una paura insopportabile, Il tuo divertimento l'ha uccisa. Maguí è morta in braccio al suo padrone. La sua famiglia è impotente davanti a una simile ingiustizia. Questa famiglia ha perso un suo prezioso componente. Il suo animale domestico, la sua amica, la sua vecchietta... Cos'altro hai bisogno che accada per capire che è sbagliato? Non ci stancheremo di ripeterlo: no ai fuochi d'artificio": è il messaggio che lancia l'associazione sui social.

Magari la triste storia di Magui convincerà qualcuno anche qui in Italia a evitare di "sparare i botti" durante le feste di fine anno ormai alle porte. La vita di un singolo animale è più preziosa di un gioco di luci o di un petardo.

Foto: Facebook ADAE