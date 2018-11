Cane muore poche ore dopo la padrona: "Si è lasciato andare, ora sono insieme"

Il cane è il miglior amico dell'uomo. A volte, persino qualcosa di più. Un amore senza fine, senza tempo. Un cane non è riuscito a sopportare il dolore per la perdita della sua padrona ed è morto una sola ora dopo di lei. Succede alla periferia di Città di Castello, in provincia di Perugia. Marianna Chessa, 70 anni, originaria di Orune (Nuoro), da tempo viveva nella città umbra, dove si era sposata con un noto artigiano.

Al suo fianco da tanti anni c'era anche Fofò, splendido pastore maremmano, amico e fedele compagna da tanti anni. La morte di Marianna e Fofò ha colpito molti concittadini, che si sono stretti intorno alla famiglia. "Dio ha creato questi amici dell’uomo per accompagnarli nel cammino della vita. È probabile che quella mattina il cane si sia reso conto di quello che era successo alla sua padrona ed è morto per il dolore", ha detto che ha celebrato il funerale della signora Marianna: la piccola chiesa era gremita di gente.

Tornano alla mente le parole del poeta cileno Pablo Neruda, che così descriveva l'unione tanto speciale tra cani ed esseri umani: "E l'antica amicizia, la gioia di essere cane e di essere uomo tramutata in un solo animale che cammina muovendo sei zampe e una coda intrisa di rugiada".

"Fofò si è lasciato andare"

"La mamma – ha scritto in un messaggio a nome della famiglia il figlio Andrea – all’età di appena 70 anni ha intrapreso un altro incredibile viaggio verso l’infinito ed ancora più in alto del salto che ha fatto un anno fa con il paracadute assieme al nipote: con in mano il medaglione del figlio maggiore anche lui salito in cielo da ormai 23 anni. A fargli compagnia per il lungo viaggio c’è Fofò, il vecchio pastore maremmano a riposo dalle fatiche del gregge di pecore dalla mamma tanto amato. Sicuro di non sentire più la sua voce anche lui si è lasciato andare nello stesso giorno ed ora sono insieme. Buon viaggio Marianna, buon viaggio Fofò".