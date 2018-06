Cane chiuso nella stiva muore durante il volo: scoppia la polemica

Un cane è morto nella stiva di un volo della Delta Air Lines in viaggio da Phoenix a Newark, nel New Jersey e ora il suo padrone chiede che sia fatta piena luce sulle circostanze che hanno portato al decesso.

"Voglio andare in fondo a questa storia, capire cosa è successo. Abbiamo perso un membro della nostra famiglia. Un cane, ma sempre un membro delle famiglia", ha detto Michael Dellegrazie in un'intervista alla Abc, parlando della morte di Alejandro, il suo volpino di Pomerania di otto anni.

La Delta Air Lines ha annunciato in un comunicato di aver autorizzato un'indagine interna. "Sappiamo che gli animali sono una parte importante di una famiglia e stiamo attenti al loro benessere quando viaggiano con noi. Delta sta conducendo un'inchiesta approfondita sulla situazione e sta lavorando direttamente con la famiglia di Alejandro per essergli di aiuto in qualsiasi modo possibile. Quanto all'inchiesta, vogliamo scoprire il più possibile su quello che può essere accaduto per assicurarci che non si ripeta e ci siamo offerti di far esaminare Alejandro da un veteriano per saperne di più".

Dellegrazie è stato informato della morte del suo cane circa 90 minuti dopo che Alejandro era stato ritrovato esamine nella stiva. L'uomo si è già rivolto a un avvocato. "C'è stata una fermata a Detroit alle 6 del mattino, Alejandro è stato controllato ed era vivo. Poi tra le 8 e le 8:30 è stato controllato di nuovo ed era morto", ha detto Evan Oshan, l’avvocato di Michael Dellegrazie,