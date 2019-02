La favola di Pina, il cane salvato dalla strada e arruolato in polizia

Abbandonata in strada, salvata dai pericoli del traffico e infine adottata con tanto di 'lavoro'. E' la storia a lieto fine di Pina, un cane razza pointer che gli agenti della polizia stradale di Trapani hanno tratto in salvo sull'autostrada A29, dove l'animale rischiava di essere investito. Pina, dopo aver visto i suoi due salvatori, non ci ha pensato su due volte ed è salita sull'auto di servizio, dove ha indossato il berretto della polizia. Ma la sua storia non finisce certo qui.

Pina era senza microchip, ma con una dolcezza ai limiti dell'immaginabile. In un primo momento gli agenti avevano deciso di darla in adozione, ma poi nella giornata di lunedì 18 febbraio è arrivata su Twitter la bellissima notizia: il dirigente Adelaide Tedesco ha ufficializzato di aver arruolato il cane Pina, dandogli così un tetto un lavoro: "Pina non solo rimarrà caserma, ma è stata anche arruolata: sarà addestrata e potrà tenere lezioni di legalità nelle scuole".

Per comunicare agli utenti social la bella notizia, la poliziotta che dirige la Stradale, Adelaide Tedesco, ha deciso di utilizzare un video: "Pina era molto spaventata e affamata. Grazie ai vigili urbani e al Comune è stata curata, microchippata e sterilizzata".

"Ringrazio tutte le persone e le associazioni che si sono prodigate per trovarle casa, ma le ricerche sono cessate: Pina ha trovato una famiglia numerosa che lei stessa ha scelto. Rimarrà, infatti, con noi".

"Da domenica - conclude la poliziotta nel video postato su Twitter - grazie all'Associazione Cani da salvataggio di Palermo, il nostro pointer riceverà una formazione specifica per accompagnarci nelle scuole e portare ai più piccoli il messaggio della sicurezza stradale".