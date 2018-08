Cane legato sotto il temporale: un giovane lo 'salva' così

Un cane è rimasto per diverso tempo da solo, legato ad un palo, sotto la pioggia scrosciante. La padrona lo aveva lasciato lì mentre era intenta a fare shopping in un negozio di Belfast, in Irlanda del Nord.

Il commesso di un negozio della zona ha notato il cucciolo sotto la pioggia e non ha resistito alla scena: così ha deciso di uscire sotto il temporale per riparare il cagnolino con una giacca.

Come scoperto dai media locali, il protagonista della vicenda si chiama Luke Carlin ed ha 19 anni. La scena, ripresa da un passante con il cellulare, è diventata virale sui social network.