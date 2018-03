L'ultimo commovente abbraccio tra il poliziotto e il cane che ha lavorato con lui

Un ultimo commovente abbraccio al suo collega a quattro zampe, compagno di tante missioni. "Se ne è andato il migliore": così la polizia di San Diego saluta il cane poliziotto Griffen, che si è spento improvvisamente a quasi sette anni di età. A nulla sono valse le cure dei veterinari: un male al momento ancora ignoto lo ha stroncato.

Il suo conduttore, l'ufficiale Chancellor, è stato immortalato accasciato sul corpo del suo amico e collega a quattro zampe, distrutto dal dolore. La foto è stata poi diffusa sulla pagina Twitter del dipartimento di polizia di Chula Vista, dove cane e agente erano di servizio da tempo insieme.

On Friday, CVPD lost a trusted partner, K9 Griffen. It was a hard day for all of us, especially Griffen’s handler and best friend, Officer Chancellor. May you #RIP, Griffen. Thank you for your service to our Department and the city of #ChulaVista. -1180 pic.twitter.com/sdik99O4hN