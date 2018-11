Cane rischia la vita per salvare tre bambini dal morso di un serpente velenoso

Simon è un vero e proprio eroe. Come altro definire questo cane, che ha difeso i tre bambini della sua "famiglia" da un serpente velenoso, finendo morso al posto loro. La sua padrona, la signora Valeria Centeno di Las Heras, in Argentina, lottato come una leonessa per trovare l'antitodo e salvare Simon.

Come raccontano i quotidiano locali, infatti, la signora Valeria ha dovuto affrontare una vera e propria odissea per riuscire a trovare il farmaco, perché nella sua provincia non c'erano abbastanza scorte di siero antiofidico nemmeno per gli umani. Valeria ha combattuto una battaglia contro il tempo, aiutata da una mobilitazione sui social network, finché un funzionario del dipartimento dell'Ambiente non è intervenuto.

"In ospedale mi hanno detto: 'E' consapevole di aver privato una persona dell'antitodo contro il veleno per darlo al suo cane?'. E io ho risposto: 'Rispetto la vita delle persone ma anche quella del mio cane. Se non fosse stato per lui, quel serpente avrebbe morso i miei figli'", ha raccontato Valeria a Los Andes.

Simon ora sta bene, sta continuando le cure e la sua situazione è in miglioramento. Dopo questa esperienza, la signora Centeno ha chiesto alle autorità locali di rendere disponibili antidoti anche per gli animali domestici.