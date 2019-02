Incendio in casa, vigili del fuoco salvano un cagnolino con la maschera a ossigeno

Dopo aver spento un incendio sviluppatosi in un appartamento nel quartiere Navile a Bologna, i vigili del fuoco sono intervenuti anche per salvare un cane trovato in stato di crisi respiratoria dovuto alla inalazione dei prodotti delle combustioni.

I caschi rossi hanno immediatamente somministrato ossigeno al cane, facendogli indossare una maschera ad ossigeno. Il cucciolo si è ripreso subito ed è stato poi affidato alle cure di un veterinario.

L'incendio si era sviluppato dalla lavatrice, provocando danni notevoli all'appartamento posto al piano terra di un edificio su quattro livelli, senza però tuttavia determinare danni strutturali.