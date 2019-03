Torturata e privata degli occhi: adesso Maggie ha una nuova vita

Quando cinque anni fa era stata trovata in Libano, legata ad un palo e in condizioni critiche, in pochi credevano che Maggie sarebbe riuscita a sopravvivere. Invece, nonostante fosse stata colpita con diversi colpi di fucile, che le avevano provocato la perdita di entrambi gli occhi e di un orecchio, oltre alla frattura della mascella, il cane è tornato ad avere una nuova vita, diventando una vera star in Gran Bretagna.

Dopo anni di torture da incubo, il colpo di fortuna per Maggie è arrivato quando ha incontrato una 25enne inglese che, dopo molti mesi e l’aiuto dell’associazione animalista Wild At Heart Foundation è riuscita a portare l'animale in Inghilterra, a Brighton. Il cane è stato sottoposto a numerose operazioni chirurgiche, ma adesso sta bene ed ha ritrovato la voglia di vivere e giocare, dimostrando finalmente quel lato vivace del suo carattere che fino ad ora era rimasto nascosto a causa delle sevizie subite.

Doti fantastiche che la sua nuova padrona ha deciso di utilizzare nel migliore dei modi: Maggie ha infatti iniziato a seguire un corso per diventare cane da cane da pet therapy presso l’Università del Sussex, che gli permette di visitare case di riposo in cui si adopera per risollevare il morale degli anziani. Se questo non fosse abbastanza, Maggie ha anche una sua personale pagina Instagram sui cui vanta oltre 30mila follower.