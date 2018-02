Taiwan, labrador "eroe" salva una persona intrappolata sotto le macerie

Si continua a scavare nella città di Hualien, a Taiwan, alla ricerca di sopravvissuti al potente sisma di magnitudo 6.4 che il 6 febbraio ha causato la morte di almeno dieci persone, oltre 250 feriti e ha pesantemente danneggiato diversi edifici della località turistica.

Le speranze di trovare ancora persone in vita a tre giorni dal terremoto sono ormai poche. Ma fondamentale nelle ricerche, anche dei corpi, si è rivelato il contributo dei cani, come il labrador Tie Hsiung, il cui nome significa "Eroe". Grazie a lui le squadre di soccorso sono riuscite a trarre in salvo una persona rimasta intrappolata oltre 15 ore sotto le rovine del Marshal Hotel. É addestrato proprio per questo, fa parte di un team di cani capaci di fiutare le persone tra le macerie, tutti testati per la prima volta con il sisma che continua a far tremare Taiwan con scosse di assestamento.

Le autorità hanno ridotto drasticamente il numero dei dispersi da una sessantina a sette. Cinque cinesi e una coppia canadese-cinese. Intanto, sono iniziate le prime demolizioni degli edifici pericolanti. Tre in particolare, sono risultati particolarmente danneggiati e a rischio crollo in uno stesso condominio. Sono centinaia gli sfollati che sono stati momentaneamente sistemati in scuole e strutture sportive.