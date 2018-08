I cani eroi dei vigili del fuoco che hanno lavorato tra le macerie di Ponte Morandi a Genova

Anche dall'Umbria sono partite le unità cinofile per cercare i dispersi dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. Eroi a quattro zampe insieme ai loro conduttori dei comandi di Perugia e Terni, che hanno lavorato notte e giorno in mezzo alle macerie: Kreole, una bellissima femmina di bovaro bernese e Apo, uno splendido australian Kelpie con il capo squadra Mancinelli e il capo Reparto Caira, e un Border Collie di nome Derby e l'Australian Sheperd Jana, insieme al caposquadra Albergotti e al vigile coordinatore Guiso.

“Sono cani in grado di operare sia in superficie che sotto le macerie – ha spiegato il responsabile delle relazioni esterne del Comando provinciale dei vigili del fuoco, Maurizio Fattorini – E’ un’attività particolare del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quello delle unità cinofile, che ormai va avanti da anni. In Umbria è un decennio che lo abbiamo, come abbiamo anche un campo di addestramento a Città di Castello che stiamo potenziando. Le nostre unità cinofile, con turnazioni di sei ore, hanno lavorato insieme a quelle di altri Comandi e regioni e ai ai vigili del fuoco, che hanno fatto attività di recupero e ricerca in mezzo a metri cubi di macerie".

Fondamentale - come sottolineato in conferenza stampa al comando provinciale di Perugia, è stato il contributo delle unità cinofile che con determinazione e grande preparazione hanno cercato sotto le macerie e la desolazione del ponte crollato, cercando di salvare vite o di ritrovare i dispersi. Un contributo determinante in uno scenario così complesso come è stato quello di Genova. I cinofili dell'Umbria sono stati inseriti nel dispositivo di soccorso organizzato nella zona dei crolli e hanno operato unitamente alle squadre di altri Comandi controllando la zona dell'isola ecologica e della tratta ferroviaria e del fiume Polcevera.

Un plauso da parte di Maurizio Fattorini alla macchina dei soccorsi. "Ci mettiamo il cuore, ma è il nostro lavoro. Senza esaltazioni o eccessi. Il nostro lavoro è stato fatto in sinergia a tante altre persone come sanitari, forze dell'ordine e a tutta la macchina dei soccorsi". "Un egregio lavoro fatto - commenta Stefano Petrucci del comando di Terni - I genovesi non ci hanno fatto mancare nulla e il nostro lavoro, 24 ore su 24, è stato supportato anche da loro. Genova è stata grande nei nostri confronti".

La notizia su PerugiaToday