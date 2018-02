La capretta nana, nuova star di Facebook: il nome scelto sui social

E' già diventata una star su Facebook, anche se ancora non ha un nome tutto suo. Si tratta della capretta nana appena nata nell’Oasi WWF Grotte del Bussento, a Morigerati, nel Cilento. “E' talmente piccola da stare in una mano” hanno commentato i gestori dell'oasi su Facebook, dove sono stati pubblicati foto e video del piccolo animale.

Come detto all'inizio, la capretta nana, nata dai genitori Heidi e Peter, è venuta al mondo lunedì ma non ha ancora un nome. Alcuni suggeriscono Clara, per rimanere in tema con 'Heidi', mentre la redazione di Radio Kiss Kiss ha proposto “Kissy”.

La fama raggiunta in così poco tempo dalla capretta nana ha fatto partire una vera e propria gara social per scegliere il nome. La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare in serata, sempre sulla pagina Facebook dell’Oasi WWF Grotte del Bussento