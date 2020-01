Cucciolo di capriolo entra in una scuola: catturato e rimesso in libertà

Era riuscito ad entrare all'interno della scuola e vagava per l'edificio, finché non è stato catturato per poi essere liberato. Avventura a lieto fine per un giovane esemplare di capriolo, ritrovato questa mattina all'interno dell'Istituto Paolini di Imola (Bologna). Il personale scolastico lo ha avvistato davanti all'ascensore dell'atrio dell'istituto e ha fatto partire subito una segnalazione.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale della città metropolitana insieme ai colleghi della municipale e al servizio veterinario e contemporaneamente è stato impedito l'accesso agli studenti.

Il capriolo è stato immobilizzato e bendato e poi trasportato in una zona collinare, dove è stato liberto.