Apre la prima pensione di lusso per gatti: "Anche i mici hanno diritto alle vacanze"

Si chiama “Catzonia” e si vanta di essere la prima catena di pensioni di lusso per gatti della Malaysia. Questo hotel felino a cinque stelle si trova a Damansara, appena fuori la capitale Kuala Lumpur, ma ce ne sono altri tre, tra cui uno, che si vede in queste immagini, a Shah Alam, capitale dello Stato di Selangor.

Dispone di numerose “camere” per gatti, un parco giochi, personale amante dei gatti e un centro benessere.

“Crediamo che anche i gatti abbiano bisogno di vacanze – si legge sul sito di Catzonia – Amano essere trattati come boss. Ciò significa che l’ambiente attorno a loro deve essere come a casa, sempre coccolati e accarezzati e, cosa più importante, non devono sentirsi soli”.

C’è anche la possibilità di fare la doccia e per i gatti vip c’è una stanza con telecamera interna che permette ai proprietari di controllare via smartphone i propri micioni.

L’8 agosto si festeggia la Giornata internazionale del gatto, una ricorrenza creata nel 2002 dall’International Fund for Animal Welfare (IFAW).