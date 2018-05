Sognando l'estate, il cavalluccio marino nel Mar Adriatico

Con il passare del tempo aumenta sempre di più la voglia di estate e di mare. Visto che il meteo delle ultime settimane ha lasciato pochi spiragli per andare in spiaggia, una passeggiata sul litorale adriatico riserva sorprese imprevedibili. Una persona che in questi giorni ha superato lo scoglio del mettere i piedi nell'acqua ancora decisamente fresca, si è potuta imbattere in un cavalluccio marino presente nell'acqua bassa pochi centimetri vicino alla battigia.

Anche grazie all'acqua decisamente trasparente, vederlo distintamente e filmarlo non è stato difficile. E' raro che questo genere di animali arrivino così a riva, in questo mese inizia la stagione dell'accoppiamento e hanno più mobilità. Il video è stato realizzato nei pressi del bagno Alvaro, a Gatteo Mare. Postato su Facebook, in poche ore ha ottenuto centinaia di condivisioni. Una bella scena di riviera ancora poco frequentata e, a giudicare dalla fauna e dal colore dell'acqua, decisamente in buona salute.

La notizia su CesenaToday