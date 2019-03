Rubano un'auto con dentro il cane: "Il suo papà umano è distrutto dal dolore"

Un ladro ha rubato una vecchia Fiat Panda a un anziano di Bitonto intento a lavorare nel suo uliveto e non si è accorto che dentro era rimasto il cagnolino. Qualche ora dopo, ha fatto ritrovato l'auto, scrivendo sul cofano le proprie scuse: l'anziano infatti è molto affezionato al cane e via Facebook era partito il tam tam per ritrovare l'animale.

A diffondere sui social il messaggio era stata la figlia dell'anziano, che aveva condiviso una foto del cane, un volpino di circa 10 anni di età di nome Chicco: "Chiedo gentilmente di aiutarmi nelle ricerche, il suo papà umano è distrutto dal dolore".

La macchina poi è stata ritrovata ma per il momento ancora nessuna notizia del cane. "Chi ha rubato la macchina ha avuto la gentilezza di lasciare a disposizione del cane croccantini e acqua ma non si trova!", ha scritto su Facebook la figlia dell'anziano di Bitonto.

Sul cofano della Panda, il ladro ha lasciato un messaggio di scuse scritto con un pennarello.