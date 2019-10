Il coleottero Greta, la nuova specie prende il nome dall’attivista

Il ricercatore Michael Darby, socio scientifico del Natural History Museum di Londra, si è imbattuto durante un suo lavoro su una particolare famiglia di coleotteri in una specie mai vista prima, a cui ha voluto dare il nome della giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg. Il Nelloptodes gretae. Che non è molto bello a vedersi, ma la dedica è un attestato di stima: "Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza", spiega il ricercatore. La specie appartiene infatti a un gruppo di alcuni dei più piccoli animali viventi conosciuti, i coleotteri chiamati Ptiliidae.

La specie fu originariamente raccolta in Kenya tra il 1964-1965 da un entomologo chiamato William Brock che prelevò i campioni di terreno nell'Africa orientale finora conservati nelle collezioni del Museo. Michael Darby ha esaminato questi campioni usando microscopi ad alta potenza per osservare e scattare foto dei piccoli coleotteri presenti nel substrato.

Nelloptodes gretae misura appena 0,79 millimetri ed è di colore giallo pallido e oro. Senza occhi o ali, si distingue dalle altre specie per una fossetta osservata nello spazio in cui dovrebbero esserci gli occhi.

'You are never too small to make a difference.'



A new species of miniature beetle has been named after @GretaThunberg, in recognition of her advocacy for climate action and protecting the natural world 🌍🐞 https://t.co/BWMgS2VbcM