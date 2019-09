La strana creatura mutaforma negli abissi dell'oceano: la sua danza è ipnotica

I ricercatori dell'organizzazione Ocean Exploration Trust fondata dall'oceanografo Robert Ballard, si sono trovati di fronte ad uno spettacolo ipnotico durante una spedizione a Baker Island nelle Pacific Remote Islands Marine National Monument nell'Oceano Pacifico. A circa 790 metri di profondità i sub hanno filmato uno strano organismo in grado di deformarsi e cambiare forma, aumentando e diminuendo la sua superficie traslucida, come se stesse mettendo in scena una danza negli abissi oceanici.

In realtà la creatura che avevano di fronte non era altro che un esemplare di Deepstaria, una particolare tipologia di meduse della classe degli Scifozoi o scifomeduse. La caratteristica principale di questa medusa è un corpo molto sottile formato da un'ombrella molto esteso, inoltre sono prive dei tentacoli urticanti che contraddistinguono la maggior parte delle meduse. La Deepsteria riesce a spostarsi aprendo e chiudendo il suo corpo trasparente, nutrendosi degli organismi che rimangono intrappolati in questa sorta di campana, in cui per loro non c'è scampo.

Ma non finisce qui. Come è possibile vedere dalle immagini pubblicate su YouTube da EVNautilus, all'interno di questa medusa vive anche un piccolo ospite, un isopode rosso, una particolare specie di crostaceo che vive in simbiosi con la medusa, cibandosi del suo tessuto e rimando al riparo dall'arrivo di possibili predatori.